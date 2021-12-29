Сорокина Евдокия Леонтьевна
Место рожденияСамарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1901
Сын: Сорокин Феодосий Павлович
Отец ребёнка: Сорокин Павел Феофилович
Рождение ребёнка
24.07.1904
Отец ребёнка: Сорокин Павел Феофилович
Рождение ребёнка
01.12.1907
Отец ребёнка: Сорокин Павел Феофилович
Рождение ребёнка
07.03.1911
Дочь: Сорокина Александра
Отец ребёнка: Сорокин Павел Феофилович
Смерть
Неизвестно