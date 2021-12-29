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Сорокина Евдокия Леонтьевна

Место рождения

Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1901

Сын: Сорокин Феодосий Павлович

Отец ребёнка: Сорокин Павел Феофилович

Рождение ребёнка
24.07.1904

Сын: Сорокин Борис Павлович

Отец ребёнка: Сорокин Павел Феофилович

Рождение ребёнка
01.12.1907

Сын: Сорокин Николай Павлович

Отец ребёнка: Сорокин Павел Феофилович

Рождение ребёнка
07.03.1911

Дочь: Сорокина Александра

Отец ребёнка: Сорокин Павел Феофилович

Смерть
Неизвестно

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