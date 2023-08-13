Тихонина (Кандрашина) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1928
Дата смерти13.08.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1954
Сын: Соловьёв Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.08.1963
Дочь: Юдиа (Тихонина) Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Тихонин Генадий Павлович
Смерть
13.08.2023