Тихонина (Кандрашина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонина (Кандрашина) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1928

Дата смерти

13.08.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонин Генадий Павлович

Рождение ребёнка
17.09.1954

Сын: Соловьёв Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.08.1963

Дочь: Юдиа (Тихонина) Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Тихонин Генадий Павлович

Смерть
13.08.2023

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