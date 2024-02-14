Иванов (Медведева) Валентина Григорьевна
Место рожденияг Калинин
Дата рождения04.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Дмитрий
Смерть
Неизвестно