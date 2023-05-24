Трофимова (Кондратьева) Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Сын: Трофимов Николай Иванович
Отец ребёнка: Трофимов Иван Иванович
Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно