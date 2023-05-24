Трофимова (Кондратьева) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Кондратьева) Екатерина Семеновна

Место рождения

Матюково 1, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Матюково 1, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Трофимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Иванович

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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