Островский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Островский Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Островский Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Островский Федор Михайлович

Мать ребёнка: Островская (Виноградская) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Островская Ядвига Михайловна

Мать ребёнка: Островская (Виноградская) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Островская Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Островская (Виноградская) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остроский Альбин,а Михайлович

Мать ребёнка: Островская (Виноградская) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Островская Евелина Михайловна

Мать ребёнка: Островская (Виноградская) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Островский Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Островская (Виноградская) Антонина

Рождение ребёнка
06.12.19

Дочь: Островская Франчишка

Мать ребёнка: Островская (Виноградская) Антонина

Смерть
Неизвестно

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