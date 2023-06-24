Островский Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Островский Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Островский Федор Михайлович
Мать ребёнка: Островская (Виноградская) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Островская Ядвига Михайловна
Мать ребёнка: Островская (Виноградская) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Островская Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Островская (Виноградская) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остроский Альбин,а Михайлович
Мать ребёнка: Островская (Виноградская) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Островская Евелина Михайловна
Мать ребёнка: Островская (Виноградская) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Островский Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Островская (Виноградская) Антонина
Рождение ребёнка
06.12.19
Дочь: Островская Франчишка
Мать ребёнка: Островская (Виноградская) Антонина
Смерть
Неизвестно