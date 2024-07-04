Сидоров Василий Фотиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Василий Фотиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Фотий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1872 ст.

Дочь: Баженова (Сидорова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Сидорова Варвара Григорьева

Малая Ивановка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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