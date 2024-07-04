Сидоров Василий Фотиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров Фотий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1872 ст.
Дочь: Баженова (Сидорова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Сидорова Варвара Григорьева
Малая Ивановка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно