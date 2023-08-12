Альянова Лукерья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альянов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Альянов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Альянов Григорий
Рождение ребёнка
15.11.1923
Дочь: Коваленко (Альянова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Альянов Григорий
Рождение ребёнка
01.01.1926
Отец ребёнка: Альянов Григорий
Смерть
Неизвестно