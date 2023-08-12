Альянова Лукерья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альянова Лукерья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альянов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Альянов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альянов Григорий

Рождение ребёнка
15.11.1923

Дочь: Коваленко (Альянова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Альянов Григорий

Рождение ребёнка
01.01.1926

Сын: Альянов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Альянов Григорий

Смерть
Неизвестно

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