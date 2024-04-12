Горохов Яков Иосифович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Савельев Иосиф Фирсович
Мать: Савельева Мария
Рождение ребёнка
02.03.1846
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Горохова Мария Фокина
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Горохова Мария Фокина
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Горохова Мария Фокина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горохова Мария Фокина
Смерть
Неизвестно