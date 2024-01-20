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Михейчиков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1945

Дата смерти

07.05.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1945

Отец: Михейчиков Василий Захарович

Мать: Михейчикова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
29.12.1970

Дочь: Галина (Михейчикова) Винокурова Николаевна

Мать ребёнка: Михейчикова (Калиниченко) Ирина Константиновна

Рождение ребёнка
06.10.1972

Дочь: Хлопцева (Михейчикова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Михейчикова (Калиниченко) Ирина Константиновна

Рождение ребёнка
23.09.1975

Сын: Михейчиков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Михейчикова (Калиниченко) Ирина Константиновна

Смерть
07.05.?

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