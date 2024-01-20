Михейчиков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1945
Дата смерти07.05.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1945
Рождение ребёнка
29.12.1970
Дочь: Галина (Михейчикова) Винокурова Николаевна
Мать ребёнка: Михейчикова (Калиниченко) Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
06.10.1972
Рождение ребёнка
23.09.1975
Сын: Михейчиков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Михейчикова (Калиниченко) Ирина Константиновна
Смерть
07.05.?