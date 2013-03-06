Тальберг (Орлова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тальберг (Орлова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1927

Дата смерти

06.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1927

Отец: Орлов Николай

Мать: Орлова (Максимова) Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тальберг Юрий Валентинович

Отец ребёнка: Тальберг Валентин Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.10.1951

Муж: Тальберг Валентин Александрович

Рождение ребёнка
21.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тальберг Валентин Александрович

Рождение ребёнка
07.12.1953

Дочь: Гончарова (Тальберг) Надежда Валентиновна

Отец ребёнка: Тальберг Валентин Александрович

Смерть
06.03.2013

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