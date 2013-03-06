Тальберг (Орлова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1927
Дата смерти06.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тальберг Юрий Валентинович
Отец ребёнка: Тальберг Валентин Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.10.1951
Рождение ребёнка
21.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тальберг Валентин Александрович
Рождение ребёнка
07.12.1953
Дочь: Гончарова (Тальберг) Надежда Валентиновна
Отец ребёнка: Тальберг Валентин Александрович
Смерть
06.03.2013