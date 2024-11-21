Ушакова (Подсосонная) Татьяна Симоновна Около 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ушакова (Подсосонная) Татьяна Симоновна

Место рождения

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Подсосонный Симон Ануфриевич

Мать: Подсосонная Федора Ивановна

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Михаил Исаакович

Рождение ребёнка
21.01.1880

Сын: Ушаков Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Ушаков Михаил Исаакович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
был восприемником брата в 1899 г.
Рождение ребёнка
20.06.1899

Сын: Ушаков Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Ушаков Михаил Исаакович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
восприемник - брат Иоанн
Смерть
Неизвестно

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