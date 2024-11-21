Ушакова (Подсосонная) Татьяна Симоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1880
Отец ребёнка: Ушаков Михаил Исаакович
был восприемником брата в 1899 г.
Рождение ребёнка
20.06.1899
Сын: Ушаков Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Ушаков Михаил Исаакович
восприемник - брат Иоанн
Смерть
Неизвестно