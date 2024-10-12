Тарасевич Емельян (Георгий, Гоша) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасевич Емельян (Георгий, Гоша) Федорович

Тарасевич Емельян (Георгий, Гоша) Федорович

avatar

Место рождения

Малые Дольцы, Ушачский район, Витебская область

Дата рождения

15.03.1912 ст.

Дата смерти

20.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1912 ст.

Отец: Тарасевич Фёдор Георгиевич

Мать: не указана

Малые Дольцы, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кохановская-Тарасевич Нелли Емильяновна

Мать ребёнка: Сляцкая Ванда Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1941

Дочь: Лопатина - Тарасевич Галина Емельяновна

Мать ребёнка: Сляцкая Ванда Ивановна

Бракосочетание
01.04.1967

Жена: Сляцкая Ванда Ивановна

Смерть
20.05.1978
Кенада, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.