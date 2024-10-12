Тарасевич Емельян (Георгий, Гоша) Федорович
Место рождения
Дата рождения15.03.1912 ст.
Дата смерти20.05.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1912 ст.
Отец: Тарасевич Фёдор Георгиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кохановская-Тарасевич Нелли Емильяновна
Мать ребёнка: Сляцкая Ванда Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1941
Дочь: Лопатина - Тарасевич Галина Емельяновна
Мать ребёнка: Сляцкая Ванда Ивановна
Бракосочетание
01.04.1967
Жена: Сляцкая Ванда Ивановна
Смерть
20.05.1978
Кенада, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край