Евдокея Захарова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марк Васильев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Никита Марков (Ич)
Отец ребёнка: Марк Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Матрена Маркова (Вна)
Отец ребёнка: Марк Васильев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Осип Марков (Ич)
Отец ребёнка: Марк Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Василий Марков (Ич)
Отец ребёнка: Марк Васильев (Ич)
Смерть
До 1816