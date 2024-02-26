Евдокея Захарова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокея Захарова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1794 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк Васильев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Никита Марков (Ич)

Отец ребёнка: Марк Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Матрена Маркова (Вна)

Отец ребёнка: Марк Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Осип Марков (Ич)

Отец ребёнка: Марк Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Василий Марков (Ич)

Отец ребёнка: Марк Васильев (Ич)

Смерть
До 1816

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