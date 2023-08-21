Ивзан Иван Осипович
Место рожденияВитебская губерния Двинского уезда изабелинская волости село Козинцы
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: Юзан Осип Осипович
Витебская губерния Двинского уезда изабелинская волости село Козинцы
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Моисей Генувефа Ивановна
Мать ребёнка: Ивзан Мария Осиповна
Смерть
Неизвестно