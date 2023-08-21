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Ивзан Иван Осипович

Место рождения

Витебская губерния Двинского уезда изабелинская волости село Козинцы

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Юзан Осип Осипович

Мать: не указана

Витебская губерния Двинского уезда изабелинская волости село Козинцы
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Моисей Генувефа Ивановна

Мать ребёнка: Ивзан Мария Осиповна

Смерть
Неизвестно
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