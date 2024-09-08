Марья Селиванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1894
Сын: Сафонкин Григорий Федоров
Отец ребёнка: Сафонкин Феодор Гаврилов
ГАРО ф627 о278 д58
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Сафонкина) Евдокия Феодорова
Отец ребёнка: Сафонкин Феодор Гаврилов
ГАРО ф627 о278 д89 (забыла посмотреть месяц, 30 (31))
Смерть
Неизвестно