Марья Селиванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Селиванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонкин Феодор Гаврилов

Рождение ребёнка
24.01.1894

Сын: Сафонкин Григорий Федоров

Отец ребёнка: Сафонкин Феодор Гаврилов

ГАРО ф627 о278 д58
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Сафонкина) Евдокия Феодорова

Отец ребёнка: Сафонкин Феодор Гаврилов

ГАРО ф627 о278 д89 (забыла посмотреть месяц, 30 (31))
Смерть
Неизвестно

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