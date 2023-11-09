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Овечкина Александра Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1813

Муж: Овечкин Сила Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
6 февраля 1813 самого села Камышевского крестьянин Сила Федоров Овечкин вторым браком деревни Городнище? с вдовою крестьянской женою Александрой Леонтьевой ? Тобольск 156 15 1157 1813 МК Камышевское
Рождение ребёнка
05.02.1814

Дочь: Овечкина Агафья Силонова

Отец ребёнка: Овечкин Сила Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
5 февраля 1814 года того села (Камышевского) у крестьянина Силы Овечкина дочь Агафья Тобольск 156 15 1158 1814 МК Камышевское
Рождение ребёнка
23.04.1815

Сын: Овечкин Георгий Силович

Отец ребёнка: Овечкин Сила Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
223 апреля 1815 самого села у крестьянина Силы Овечкина сын Георгий Тобольск 156 15 1159 1815 МК Камышевское
Рождение ребёнка
1817

Сын: Овечкин Стефан Силонов

Отец ребёнка: Овечкин Сила Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Села Камышевского у крестьянина Силы Овечкина 26 декабря 1817 г. сын Стефан Тобольск 156 15 1161 1817 МК Камышевское
Рождение ребёнка
20.08.1819

Сын: Овечкин Андрей Силонов

Отец ребёнка: Овечкин Сила Федоров

20 августа 1819 года Камышевского села у крестьянина Силы Овечкина сын Андрей Тобольск 156 15 1163 1819 МК Камышевское
Рождение ребёнка
04.11.1822

Сын: Овечкин Павел Силонов

Отец ребёнка: Овечкин Сила Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 ноября 1822 села Камышевского у крестьянина Силона Овечкина сын Павел Тобольск 156 15 1166 1822 МК Камышевское
Смерть
Неизвестно

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