Овечкина Александра Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1813
Муж: Овечкин Сила Федоров
6 февраля 1813 самого села Камышевского крестьянин Сила Федоров Овечкин вторым браком деревни Городнище? с вдовою крестьянской женою Александрой Леонтьевой ? Тобольск 156 15 1157 1813 МК Камышевское
Рождение ребёнка
05.02.1814
Дочь: Овечкина Агафья Силонова
Отец ребёнка: Овечкин Сила Федоров
5 февраля 1814 года того села (Камышевского) у крестьянина Силы Овечкина дочь Агафья Тобольск 156 15 1158 1814 МК Камышевское
Рождение ребёнка
23.04.1815
Отец ребёнка: Овечкин Сила Федоров
223 апреля 1815 самого села у крестьянина Силы Овечкина сын Георгий Тобольск 156 15 1159 1815 МК Камышевское
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Овечкин Сила Федоров
Села Камышевского у крестьянина Силы Овечкина 26 декабря 1817 г. сын Стефан Тобольск 156 15 1161 1817 МК Камышевское
Рождение ребёнка
20.08.1819
Отец ребёнка: Овечкин Сила Федоров
20 августа 1819 года Камышевского села у крестьянина Силы Овечкина сын Андрей Тобольск 156 15 1163 1819 МК Камышевское
Рождение ребёнка
04.11.1822
Отец ребёнка: Овечкин Сила Федоров
4 ноября 1822 села Камышевского у крестьянина Силона Овечкина сын Павел Тобольск 156 15 1166 1822 МК Камышевское
Смерть
Неизвестно