Панин Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панина Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панина Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
30.05.1994
Дочь: Бунаева Мария Викторовна
Мать ребёнка: Панина Светлана Алексеевна