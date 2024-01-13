Панин Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Виктор Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1965

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

1994 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1965

Отец: Панин Анатолий Дмитриевич

Мать: Стреляева Зинаида Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
30.05.1994

Дочь: Бунаева Мария Викторовна

Мать ребёнка: Панина Светлана Алексеевна

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