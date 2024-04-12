Ромашина Марфа
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Ромашин Илья Семенович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Ромашин Илья Семенович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Гликерия Ильинична
Отец ребёнка: Ромашин Илья Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно