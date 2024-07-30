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Залетов Михаил Максимович

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.01.1907

Дата смерти

12.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1907

Отец: Залетов Максим Дорофеевич

Мать: Фадеева Пелагея Захаровна

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залетова Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Швагрина Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швагрина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
20.06.1937

Дочь: Залетова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Швагрина Александра Васильевна

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.01.1972
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

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