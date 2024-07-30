Залетов Михаил Максимович
Место рождения
Дата рождения03.01.1907
Дата смерти12.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Залетова Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Швагрина Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1937
Дочь: Залетова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Швагрина Александра Васильевна
Смерть
12.01.1972