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Елена Исаева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

01.02.1865 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Исай Трофимов (Ич)

Мать: Татьяна Исаева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
24.10.1820 ст.

Муж: Тимофей Артемьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
01.02.1865 ст.
Причина смерти: простуда
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