Елена Исаева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти01.02.1865 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Исай Трофимов (Ич)
Мать: Татьяна Исаева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
24.10.1820 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
01.02.1865 ст.
Причина смерти: простуда