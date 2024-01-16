Ножнин Логин (Логгин) Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ножнин Логин (Логгин) Кириллович

Место рождения

д. Исакова Гора

Дата рождения

Около 1683

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1673

Сын: Ножнин Семён Логинович (Логгинович)

Мать ребёнка: ?

д. Исакова Гора
Рождение ребёнка
1678

Сын: Ножнин Никита Логинович (Логгинович)

Мать ребёнка: ?

д. Исакова Гора
Рождение
Около 1683

Отец: Ножнин Кирилл

Мать: ?

д. Исакова Гора
Смерть
Неизвестно
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