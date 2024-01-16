Ножнин Логин (Логгин) Кириллович
Место рожденияд. Исакова Гора
Дата рожденияОколо 1683
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1673
Сын: Ножнин Семён Логинович (Логгинович)
Мать ребёнка: ?
д. Исакова Гора
Рождение ребёнка
1678
Сын: Ножнин Никита Логинович (Логгинович)
Мать ребёнка: ?
д. Исакова Гора
Рождение
Около 1683
Отец: Ножнин Кирилл
Мать: ?
д. Исакова Гора
Смерть
Неизвестно