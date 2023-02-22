Венгеровская (Шварц) Хая Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венгеровская (Шварц) Хая Моисеевна

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Место рождения

г. Сороки Молдавия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Венгеровский Самуил Яковлевич

Рождение ребёнка
16.03.1950

Сын: Венгеровский Моисей Самуилович

Отец ребёнка: Венгеровский Самуил Яковлевич

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.09.1958

Сын: Венгеровский Борис Самуилович

Отец ребёнка: Венгеровский Самуил Яковлевич

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.09.1958

Сын: Венгеровский Янкиль Самуилович

Отец ребёнка: Венгеровский Самуил Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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