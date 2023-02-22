Венгеровская (Шварц) Хая Моисеевна
Место рожденияг. Сороки Молдавия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1950
Сын: Венгеровский Моисей Самуилович
Отец ребёнка: Венгеровский Самуил Яковлевич
Рождение ребёнка
01.09.1958
Сын: Венгеровский Борис Самуилович
Отец ребёнка: Венгеровский Самуил Яковлевич
Рождение ребёнка
01.09.1958
Сын: Венгеровский Янкиль Самуилович
Отец ребёнка: Венгеровский Самуил Яковлевич
Смерть
Неизвестно