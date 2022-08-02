Спасоломский Леонид Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Работа или профессия
18.02.1913 ст.
Ворзогоры, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Назначен на место псаломщика в Ворзогорский приход Онежского уезда Архангельской губернии.
Работа или профессия
29.10.1914 ст.
Перемещен в Хаврогорский приход Холмогорского уезда.
Военная служба
27.09.1915 ст.
Выбыл на военную службу с сохранением должности и содержания псаломщика.
Работа или профессия
Около 1918
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Начальник отдела административного управления Архангельского губисполкома. За связь с отцом священнослужителем понижен в должности до помощника.
Смерть
Неизвестно