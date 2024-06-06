Лисова Елена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лисова) Зинаида

Отец ребёнка: Лисов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Владимир

Отец ребёнка: Лисов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Сергей

Отец ребёнка: Лисов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисов Анатолий

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