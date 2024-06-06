Лисова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лисова) Зинаида
Отец ребёнка: Лисов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисов Владимир
Отец ребёнка: Лисов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисов Сергей
Отец ребёнка: Лисов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисов Анатолий