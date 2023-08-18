(Воронцова (Ковалёва)) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Ковалёв Платон
Мать: (Ковалёва) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронцова (Олтухова) Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Воронцов Никифор Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронцов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Воронцов Никифор Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронцов Николай Никифорович
Отец ребёнка: Воронцов Никифор Фомич