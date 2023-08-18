(Воронцова (Ковалёва)) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Воронцова (Ковалёва)) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Ковалёв Платон

Мать: (Ковалёва) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова (Олтухова) Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Воронцов Никифор Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Воронцов Никифор Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Николай Никифорович

Отец ребёнка: Воронцов Никифор Фомич

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