Муслимова (Урманова) Масхуда (Масгут) Нуртдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1915
Отец: Урманов Нуртдин
Мать: Урманова Муглиса
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
17.04.1939
Сын: Муслимов Раиль Мансурович
Отец ребёнка: Муслимов Мансур Шахарсланович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.07.1942
Дочь: Расимя Мансуровна
Отец ребёнка: Муслимов Мансур Шахарсланович
Рождение ребёнка
Около 03.08.1946
Сын: Муслимов Рафаиль Мансурович
Отец ребёнка: Муслимов Мансур Шахарсланович
Рождение ребёнка
Около 05.03.1950
Рождение ребёнка
09.04.1952
Смерть
Неизвестно