Муслимова (Урманова) Масхуда (Масгут) Нуртдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муслимова (Урманова) Масхуда (Масгут) Нуртдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

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1939 г.р.
1942 г.р.
Около 1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1915

Отец: Урманов Нуртдин

Мать: Урманова Муглиса

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муслимов Мансур Шахарсланович

Рождение ребёнка
17.04.1939

Сын: Муслимов Раиль Мансурович

Отец ребёнка: Муслимов Мансур Шахарсланович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.07.1942

Дочь: Расимя Мансуровна

Отец ребёнка: Муслимов Мансур Шахарсланович

Рождение ребёнка
Около 03.08.1946

Сын: Муслимов Рафаиль Мансурович

Отец ребёнка: Муслимов Мансур Шахарсланович

Рождение ребёнка
Около 05.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муслимов Мансур Шахарсланович

Рождение ребёнка
09.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муслимов Мансур Шахарсланович

Смерть
Неизвестно
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