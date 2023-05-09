Раков Вячеслав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.09.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.2021
Дочь: Ракова Алиса Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности