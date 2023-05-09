Раков Вячеслав Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раков Вячеслав Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.2017

Сын: Раков Артём Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.04.2021

Дочь: Ракова Алиса Вячеславовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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