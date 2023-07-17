Носова (Сероклинова) Ольга Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Сероклинова) Ольга Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1979

Отец: Носов Виталий Иванович

Мать: Зюрнина (Носова) Надежда Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сероклинов Геннадий

Рождение ребёнка
21.04.2001

Дочь: (Сероклинова) Екатерина Генвдевна

Отец ребёнка: Сероклинов Геннадий

Рождение ребёнка
22.05.2003

Дочь: (Сероклинова) Елена Генадевна

Отец ребёнка: Сероклинов Геннадий

Рождение ребёнка
28.03.2009

Сын: Сероклинов Александр Генадевич

Отец ребёнка: Сероклинов Геннадий

Рождение ребёнка
21.03.2019

Сын: Сероклинов Всеволод Генадивич

Отец ребёнка: Сероклинов Геннадий

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