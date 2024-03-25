Сулейманова прапрабабушка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСулейманова прапрабабушка

Сулейманова прапрабабушка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1927

Сын: Сулейманов Хусаин Хасанович

Отец ребёнка: Сулейманов Хасан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сялимхан

Отец ребёнка: Сулейманов Хасан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алимя

Отец ребёнка: Сулейманов Хасан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулла

Отец ребёнка: Сулейманов Хасан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Искяндяр

Отец ребёнка: Сулейманов Хасан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close