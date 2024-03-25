Сулейманова прапрабабушка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.12.1927
Сын: Сулейманов Хусаин Хасанович
Отец ребёнка: Сулейманов Хасан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сялимхан
Отец ребёнка: Сулейманов Хасан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алимя
Отец ребёнка: Сулейманов Хасан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулла
Отец ребёнка: Сулейманов Хасан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Искяндяр
Отец ребёнка: Сулейманов Хасан
Смерть
Неизвестно