Будыкина Ольга Парфентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будыкина Ольга Парфентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1900

Дата смерти

28.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1925

Сын: Будыкин Николавй Иванович

Отец ребёнка: Будыкин Иван Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будыкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Будыкин Иван Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будыкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Будыкин Иван Карпович

Смерть
28.04.1975
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