Будыкина Ольга Парфентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1900
Дата смерти28.04.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.09.1925
Сын: Будыкин Николавй Иванович
Отец ребёнка: Будыкин Иван Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будыкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Будыкин Иван Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будыкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Будыкин Иван Карпович
Смерть
28.04.1975