Ляпустин Руслан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпустин Руслан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.?

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.?

Отец: Ляпустин Иван Юрьевич

Мать: Ляпустина Юля

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