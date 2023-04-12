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Ляпустин Руслан Иванович
Ляпустин Руслан Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.02.?
Пол
Мужской
Отец
Ляпустин Иван Юрьевич
1986 г.р.
Мать
Ляпустина Юля
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.?
Отец:
Ляпустин Иван Юрьевич
Мать:
Ляпустина Юля
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