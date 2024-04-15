Чемакин Матвей Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧемакин Матвей Осипович

Чемакин Матвей Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Чемакин Осип Семенович

Мать: не указана

Место жительства
С 1812 по 1820
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Агарацкой волости.
Место жительства
С 1820
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Яркуль
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Василиса Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 1827
Воинское звание: рекрут
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close