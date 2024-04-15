Чемакин Матвей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Чемакин Осип Семенович
Место жительства
С 1812 по 1820
Из Ялуторовского округа Агарацкой волости.
Место жительства
С 1820
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Яркуль
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Василиса Матвеевна
Военная служба
С 1827
Воинское звание: рекрут
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно