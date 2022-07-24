Ефремов Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Степанида Дмитриевна

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
19.07.2001

Сын: Ефремов Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Викторовна

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