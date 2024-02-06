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Валов Григорий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Валов Филипп Афанасьевич

Мать: Валова .

Рождение ребёнка
1758

Сын: Валов Харитон Григорьевич

Мать ребёнка: Валова .

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Валова Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Валова .

Рождение ребёнка
1763

Сын: Валов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Валова .

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валова .

Смерть
Неизвестно
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