Валов Григорий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Валов Филипп Афанасьевич
Мать: Валова .
Рождение ребёнка
1758
Сын: Валов Харитон Григорьевич
Мать ребёнка: Валова .
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Валова Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Валова .
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Валова .
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валова .
Смерть
Неизвестно