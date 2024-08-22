Бебко Семен Ефимович 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бебко Семен Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Бебко Евфимий Лукьянович

Мать: Бебко Мелания Стефановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Бебко Макар Семенович

Мать ребёнка: Бебко Ева Михайловна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дыленя (Бебко) Федора Семеновна

Мать ребёнка: Бебко Ева Михайловна

Челонец, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Бебко Елена Семеновна

Мать ребёнка: Бебко Ева Михайловна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Бебко Николай Семенович

Мать ребёнка: Бебко Ева Михайловна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Бебко Михаил Семенович

Мать ребёнка: Бебко Ева Михайловна

Смерть
Неизвестно

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