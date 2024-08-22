Бебко Семен Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Бебко Евфимий Лукьянович
Мать: Бебко Мелания Стефановна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Бебко Ева Михайловна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дыленя (Бебко) Федора Семеновна
Мать ребёнка: Бебко Ева Михайловна
Челонец, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Бебко Елена Семеновна
Мать ребёнка: Бебко Ева Михайловна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Бебко Ева Михайловна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Бебко Ева Михайловна
Смерть
Неизвестно