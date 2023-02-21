Сафиуллина Тависа Мазитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллина Тависа Мазитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1990

Сын: Сафиуллин Рустам Раифович

Отец ребёнка: Сафиуллин Раиф

Казкеево, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трусова Регина Раифовна

Отец ребёнка: Сафиуллин Раиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафиуллин Раиф

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