Сафиуллина Тависа Мазитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.05.1990
Сын: Сафиуллин Рустам Раифович
Отец ребёнка: Сафиуллин Раиф
Казкеево, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трусова Регина Раифовна
Отец ребёнка: Сафиуллин Раиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафиуллин Раиф