Рогожин Емельян Сидорович
Место рожденияРСФСР, Воронежская обл, Усманский р-н, с. Первая Дмитровка
Дата рождения1884
Дата смертиС 1956 по 1957
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогожина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адоньева (Рогожина) Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: Рогожина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рогожина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогожина Любовь Емельянова
Мать ребёнка: Рогожина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рогожина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соседова (Рогожина) Анисья Емельяновна
Мать ребёнка: Рогожина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова (Рогожина) Прасковья Емельянова
Мать ребёнка: Рогожина Полина
Арест
17.07.1937
Смерть
С 1956 по 1957
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область