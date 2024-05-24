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Рогожин Емельян Сидорович

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Место рождения

РСФСР, Воронежская обл, Усманский р-н, с. Первая Дмитровка

Дата рождения

1884

Дата смерти

С 1956 по 1957

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогожина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адоньева (Рогожина) Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: Рогожина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогожин Иван Емельянович

Мать ребёнка: Рогожина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогожина Любовь Емельянова

Мать ребёнка: Рогожина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогожин Фома Емельянович

Мать ребёнка: Рогожина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соседова (Рогожина) Анисья Емельяновна

Мать ребёнка: Рогожина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова (Рогожина) Прасковья Емельянова

Мать ребёнка: Рогожина Полина

Арест
17.07.1937
Смерть
С 1956 по 1957
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

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