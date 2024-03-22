Касева (Гуляева) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касева (Гуляева) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1831

Муж: Касев Петр Семенович

Велижанка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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