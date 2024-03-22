Касева (Гуляева) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1831
Муж: Касев Петр Семенович
Велижанка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно