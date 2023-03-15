Пойлова (Головизнина) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пойлова (Головизнина) Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

19.11.1939

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Головизнин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Копосова Елена Петровна

Отец ребёнка: Пойлов Пётр Филиппович

Рождение ребёнка
02.11.1917

Дочь: Слаутина Александра Петровна

Отец ребёнка: Пойлов Пётр Филиппович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Герасимова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Пойлов Пётр Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пойлов Пётр Филиппович

Смерть
19.11.1939
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