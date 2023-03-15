Пойлова (Головизнина) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти19.11.1939
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Головизнин Михаил
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Копосова Елена Петровна
Отец ребёнка: Пойлов Пётр Филиппович
Рождение ребёнка
02.11.1917
Дочь: Слаутина Александра Петровна
Отец ребёнка: Пойлов Пётр Филиппович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Герасимова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Пойлов Пётр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.1939