Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1757
Сын: Яков Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Семен Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1768
Сын: Алексей Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Василий Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1775
Сын: Гаврила Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иван Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Иванов
Смерть
Неизвестно