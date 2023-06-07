Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Яков Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Семен Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Рождение ребёнка
1768

Сын: Алексей Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Василий Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Гаврила Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Иван Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Иванов

Смерть
Неизвестно
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