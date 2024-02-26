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Борис Игнатьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Игнатий Федоров (Ич)

Мать: Февронья Агафонова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Антон Борисов (Ич)

Мать ребёнка: Матрена Степанова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Дочь: Катерина Борисова (Вна)

Мать ребёнка: Матрена Степанова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Дочь: Парасковья Борисова (Вна)

Мать ребёнка: Матрена Степанова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Федор Борисов (Ич)

Мать ребёнка: Матрена Степанова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Василий Борисов (Ич)

Мать ребёнка: Матрена Степанова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Афанасий Борисов (Ич)

Мать ребёнка: Матрена Степанова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Степанова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1814
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