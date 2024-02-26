Борис Игнатьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Игнатий Федоров (Ич)
Мать: Февронья Агафонова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Антон Борисов (Ич)
Мать ребёнка: Матрена Степанова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Дочь: Катерина Борисова (Вна)
Мать ребёнка: Матрена Степанова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Дочь: Парасковья Борисова (Вна)
Мать ребёнка: Матрена Степанова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Федор Борисов (Ич)
Мать ребёнка: Матрена Степанова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Василий Борисов (Ич)
Мать ребёнка: Матрена Степанова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Матрена Степанова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Степанова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1814