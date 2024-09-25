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Слесарев Петр Маркович

Место рождения

Ивановка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слесарев Марк Петрович

Мать: не указана

Ивановка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слесарев Николай Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слесарев Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Участник Первой Мировой войны
Ранение
19.09.1914
Ранен
Рождение ребёнка
1925

Сын: Слесарев Семен Петрович

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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