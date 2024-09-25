Слесарев Петр Маркович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слесарев Марк Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слесарев Николай Маркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слесарев Алексей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
Участник Первой Мировой войны
Ранение
19.09.1914
Ранен
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно