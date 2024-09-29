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Лукерья Яковлевна

Место рождения

Княжевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: Карманова (Бабина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бабин Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бабин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бабин Василий Ермолаевич

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Бабин (Babin) Михаил Васильевич (Mikhail Vasilyevich)

Отец ребёнка: Бабин Василий Ермолаевич

Смерть
12.01.1954

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