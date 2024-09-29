Лукерья Яковлевна
Место рожденияКняжевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.01.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: Карманова (Бабина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Бабин Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Бабин Василий Ермолаевич
Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913
Смерть
12.01.1954