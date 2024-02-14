Гареева (Хамидуллина) Махтума (Сорур Апа) (Сорур Апа)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гараев Аухади
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гараев Аухади
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гараев Аухади
Смерть
2015