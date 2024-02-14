Гареева (Хамидуллина) Махтума (Сорур Апа) (Сорур Апа) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГареева (Хамидуллина) Махтума (Сорур Апа) (Сорур Апа)

Гареева (Хамидуллина) Махтума (Сорур Апа) (Сорур Апа)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Аухади

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гараев Аухади

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Аухади

Смерть
2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.