(Гузанова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гузанов Николай
Место жительства
Неизвестно
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Гузанова) Ульяна
Отец ребёнка: Гузанов Николай
Смерть
Неизвестно