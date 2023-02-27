(Гузанова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гузанова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гузанов Николай

Место жительства
Неизвестно
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Гузанова) Ульяна

Отец ребёнка: Гузанов Николай

Смерть
Неизвестно

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