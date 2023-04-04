Уткина Мелания Ивановна
Место рожденияЧуприяново
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Иван
Чуприяново
Бракосочетание
08.01.1903
Муж: Уткин Федор
Марково, Покровский уезд
Рождение ребёнка
1907
Сын: Уткин Иван
Отец ребёнка: Уткин Федор
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уткин Илья
Отец ребёнка: Уткин Федор
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уткина Мария
Отец ребёнка: Уткин Федор
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно