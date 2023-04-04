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Уткина Мелания Ивановна

Место рождения

Чуприяново

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Иван

Мать: не указана

Чуприяново
Бракосочетание
08.01.1903

Муж: Уткин Федор

Марково, Покровский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Уткин Иван

Отец ребёнка: Уткин Федор

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Илья

Отец ребёнка: Уткин Федор

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уткина Мария

Отец ребёнка: Уткин Федор

Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно
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