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Михайлов Леонид Васильевич

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Место рождения

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1930

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Михайлов (mikhaylov) Василий Михайлович (Vasiliy Mikhaylovich)

Мать: Михайлова Матрёна Егоровна

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Мария Никифоровна

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Мария Никифоровна

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Мария Никифоровна

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Мария Никифоровна

Смерть
1975
Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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