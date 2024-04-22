Михайлов Леонид Васильевич
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти1975
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Михайлов (mikhaylov) Василий Михайлович (Vasiliy Mikhaylovich)
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1962
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975
Похороны
Неизвестно