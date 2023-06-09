Звягин Кузьма Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
08.02.1847
Сын: Звягин Фёдор Кузьмич
Мать ребёнка: Звягина Анна Семёновна
Смерть
Неизвестно