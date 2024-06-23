Скобцов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобцов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скобцова (Нефёдова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скобцова (Нефёдова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скобцова (Нефёдова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скобцова (Нефёдова) Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно

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