Ткачёв Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Ткачёва Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ткачёв Николай Степанович
Мать ребёнка: Ткачёва Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1927
Дочь: Антонова Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Ткачёва Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1929
Мать ребёнка: Ткачёва Неизвестно
Смерть
Неизвестно